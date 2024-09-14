В селе Олешин Хмельницкой области произошел серьезный инцидент с участием местного жителя, который, будучи в состоянии алкогольного опьянения, открыл огонь по полицейским и их автомобилям. Все началось с того, что сотрудники правоохранительных органов остановили автомобиль мужчины для проверки, так как он передвигался во время комендантского часа.

В ходе проверки выяснилось, что водитель был пьян, и полицейские составили на него протокол. Нарушитель уехал домой, оставив своего друга в машине, но через некоторое время вернулся уже вооруженный автоматом Калашникова. Он выпустил около 60 пуль в сторону правоохранителей и их автомобилей.

В результате стрельбы был ранен один полицейский, а также пострадал оставленный в машине товарищ стрелка. Оба пострадавших были доставлены в больницу, причем состояние полицейского оценивается как тяжелое. Два полицейских автомобиля также получили повреждения.

Для задержания стрелка была проведена спецоперация, в ходе которой бойцы подразделения КОРД сумели арестовать злоумышленника. Против него уже возбуждено уголовное дело.