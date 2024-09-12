Алексея Блиновского, мужа известной блогерши и «королевы марафонов» Елены Блиновской, арестовали в военной части на Южно-Донецком направлении. В скором времени его должны доставить в Москву для допроса. По информации «Коммерсанта», после допроса будет решено, продолжит ли Блиновский свою военную службу или против него возобновят уголовное дело.

Сообщение о его задержании появилось 12 сентября в Telegram-канале Mash. Сослуживцы предпринимателя подтвердили, что командование пыталось отстоять его право на службу, но это не помогло — его вывели из части в наручниках. Однако Эльман Пашаев, бывший адвокат, который утверждал, что служит вместе с Алексеем Блиновским, опроверг эти сведения.

Напомним, что Блиновского обвиняют в пособничестве жене в уклонении от уплаты налогов и легализации преступно полученных средств. Весной он заключил контракт для отправки в зону специальной военной операции. По подсчетам SHOT, для погашения долгов Елены Блиновской ему пришлось бы воевать почти 400 лет.