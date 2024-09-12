В швейцарском городке Биннинген разразилась трагедия, которая потрясла не только местных жителей, но и всю страну. Мужчина жестоко расправился со своей женой, Кристиной Йоксимович, известной финалисткой конкурса красоты «Мисс Швейцария». Но убийство оказалось не единственным ужасным деянием. Муж попытался скрыть следы преступления самым шокирующим образом.

После того как он задушил супругу в прачечной, преступник решил избавиться от тела с помощью блендера и химических реагентов. По его версии, он действовал в рамках самообороны, однако криминалисты быстро опровергли это утверждение, предоставив неопровержимые доказательства.

Полиция раскрыла преступление, а суд Лозанны заслушал все факты, предоставленные следствием. Подозреваемый, после проведения реконструкции событий, признал свою вину. Подробности этой истории шокируют своей жестокостью, ведь речь идет о женщине, которая была не просто известна своими внешними данными, но и была матерью двух детей.