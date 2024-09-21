Высказывание главы польского МИД Радослава Сикорского о будущем Крыма вызвало острую реакцию в Крыму. По мнению вице-премьера республики и постпреда при президенте России Георгия Мурадова, слова дипломата указывают на его скрытое желание восстановить контроль Польши над Западной Украиной.

Мурадов полагает, что Сикорский в своих мыслях возвращается ко временам, когда западные регионы Украины входили в состав Польши, и мечтает вернуть это положение. Он также отметил, что другие части Украины исторически принадлежали России, и, по его мнению, Сикорский неосознанно намекал на возможность внешнего управления страной.

Постпред подчеркнул, что вопрос о Крыме уже давно решен, и возврата к дискуссиям на эту тему не будет. Однако он не исключил, что в будущем некоторые территории, контролируемые Киевом, могут оказаться под внешним управлением, как это предложил Сикорский для Крыма.

Ранее глава польской дипломатии предложил временно передать Крым под управление ООН и спустя 20 лет провести повторный референдум о его статусе. Позже Сикорский уточнил, что его слова были лишь гипотетическим рассуждением.