Московская область стала одним из самых популярных направлений для семейных поездок с детьми, согласно исследованию сервиса МТС Travel, на которое ссылается “Газета.ру”. Аналитики выяснили, что почти половина путешественников по России предпочитает брать с собой детей, что делает семейные поездки распространённым форматом отдыха.

Первое место среди направлений для семейных путешествий занял Краснодарский край. По данным опроса, 56% респондентов выбрали этот регион для отдыха с детьми. Москва и Подмосковье заняли вторую позицию — 37% опрошенных отправляются туда с семьей. На третьем месте оказался Санкт-Петербург вместе с Ленинградской областью, куда отправляются 32% семейных туристов.

Опрос также выявил высокий интерес к бюджетным путешествиям. Около 28% респондентов тратят на длительные поездки не более 50 тысяч рублей на человека, а ещё 27% укладываются в бюджет до 30 тысяч рублей. При этом большинство семей предпочитают автомобильные поездки — 54% опрошенных выбрали автотранспорт в качестве основного способа передвижения.

Таким образом, семейные путешествия становятся всё более разнообразными, и россияне всё чаще выбирают доступные и комфортные направления для отдыха с детьми.