Пять лет назад журналист Сергей Бондаренко решил провести эксперимент: он оставил жаркий Новосибирск и отправился жить на далёкий Южно-Сахалинск. Эксперимент оказался успешным — Сергей не только прижился на новом месте, но и полностью погрузился в изучение культуры и быта острова. За это время он узнал немало интересного и готов делиться своими впечатлениями, передает издание “Вокруг света”.

Первое, что поразило его после переезда — это разительный контраст с большим городом. Южно-Сахалинск, с его населением всего в 200 тысяч человек, показался Сергею пустынным, особенно после многолюдного Новосибирска. Здания здесь в основном невысокие, пятиэтажные хрущёвки, хотя появляются и современные высотки. Внимание привлекли также японские постройки, оставшиеся на острове после того, как южная его часть была под контролем Японии. Примером такого наследия является краеведческий музей. Но в Южно-Сахалинске особенно заметно корейское влияние — потомки корейцев, насильственно привезённых сюда японцами, до сих пор живут на острове.

Также на Сахалине проживают нивхи, коренные малочисленные народы Севера. Сергей рассказал, что, несмотря на небольшую численность, они активно сохраняют свои традиции, фольклор и даже выпустили букварь для школьников на нивхском языке. Интересно, что еще до нивхов здесь жили айны, но они полностью исчезли после прихода японцев.

Однако не только культурные особенности удивили Сергея. Высокие цены на острове стали для него настоящим шоком. Несмотря на близость к морю, даже морепродукты, как оказалось, стоят дороже, чем на материке. Хотя рыба здесь свежая, но она далеко не так доступна, как можно было бы ожидать. А птицу и яйца, как ни странно, чаще привозят с материка, так как местные птицефабрики подвержены болезням, что ещё больше сказывается на стоимости.

Для тех, кто планирует посетить Сахалин в качестве туриста, Бондаренко советует отправиться в гастрономическое путешествие. Здесь можно попробовать экзотические блюда, которые вряд ли встретишь где-то ещё. Например, поймать устрицу и тут же её съесть — это редкий и уникальный опыт для сибиряка. При этом подобное большинство проделывает только один раз, чтобы “поставить галочку”, “подсаживаются” лишь некоторые.

Сергей отмечает, что жизнь на Сахалине требует привыкания, но она полна удивительных открытий.