В Рыльске, расположенном всего в 30 километрах от линии боевых действий в Курской области, жизнь местных жителей сильно изменилась, как сообщает РБК в своем репортаже. Пассажирское сообщение с городом полностью прекратилось, и единственный способ добраться до него — воспользоваться такси или попутной машиной.

Прямой маршрут через Льгов, который раньше занимал около полутора часов, теперь считается небезопасным из-за беспилотников украинских вооруженных сил. Жителям приходится выбирать более долгий путь через Дмитриев, что увеличивает время в дороге до четырех часов. Однако многие предпочитают рискнуть, выбрав корочеe, но поврежденное тяжелой техникой направление.

Некоторые эвакуированные начинают возвращаться домой, несмотря на продолжающуюся опасность. Валентина Ивановна, одна из жительниц города, делится своими впечатлениями: хотя условия в пункте временного размещения в Орле были комфортными — в номере имелись кондиционер и бытовая техника, их кормили и заботились о них — она признается, что дома всё же лучше. Несмотря на страх перед ежедневными звуками войны, женщина остается верна своей жизненной философии: “Чему быть, того не миновать.”

Еще один житель Рыльска, Владимир, рассказал, что отвез свою семью в Орел, но сам остался в городе. Он признается, что уедет только для того, чтобы вернуть близких обратно. По его словам, многие соседи, уехав, вскоре возвращаются, а некоторые и вовсе не покидали свои дома.

Кроме того, на улицах города стало больше бездомных животных. Люди, вынужденные бежать, не могли взять с собой своих питомцев. Те, кто остался в Рыльске, стараются подкармливать оставшихся животных, и теперь возле домов часто можно увидеть чашки с водой и сухим кормом.