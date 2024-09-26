Жена погибшего участника специальной военной операции, известная как Сабина, отправилась в зону боевых действий с целью отомстить за смерть своего мужа и найти его тело, сообщает KP.RU.

Согласно данным издания, знакомство супругов произошло на фоне конфликта в Украине. Сабина доставляла гуманитарную помощь военным, среди которых был и её будущий супруг, Арсен. Они поженились 22 декабря 2023 года, однако вскоре после этого мужчина отправился в Белгородскую область. 12 июня Сабине сообщили о его гибели.

Она не могла поверить в эту трагедию и решила самостоятельно выяснить обстоятельства. В ходе собственного расследования женщина вышла на свидетеля, который рассказал ей о местонахождении тела её мужа. Сабина направилась в Белгородскую область, где узнала, что Арсен погиб от удара вражеского беспилотника.

В поисках тела ей помогали бойцы российских подразделений, которые обеспечили необходимой экипировкой. Как стало известно, Сабина продолжила свою деятельность по оказанию гуманитарной помощи российским военнослужащим. Более того, она подала документы в Министерство обороны с намерением работать в этой сфере.