45-летний москвич, который на протяжении 8 лет насиловал несовершеннолетнюю падчирицу, отправится в тюрьму на 24 года. Такой приговор вынес ему Савеловский народный суд столицы.

“Доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении 45-летнего жителя столицы… Приговором Савеловского районного суда города Москвы ему назначено наказание в виде 24 лет лишения свободы в колонии строгого режима” – сообщил столичный главк СКР.

Следствие установило, что с июля 2014 по март 2022 года мужчина систематически совершал преступления в арендованных квартирах в Москве, угрожая девочке и пользуясь её возрастом и беспомощностью. На протяжении многих лет она не могла рассказать матери о происходящем. Подсудимого признали виновным в одном эпизоде о развратных действиях и еще в шести – о сексуальном насилии в отношении несовершеннолетней.

Несмотря на то что обвиняемый на допросе отрицал свою вину, собранные доказательства, показания свидетелей и результаты экспертиз оказались достаточными для вынесения обвинительного приговора.