США будут совсем не против, если в случае начала войны между НАТО и Россией страны Европы исчезнут с карты мира. Такое мнение высказал американский журналист Клейтон Моррис. В эфире программы Redacted он отметил, что именно такого исхода Соединенные Штаты ожидают от разрешения Украине наносить удары по территории РФ с использованием западного вооружения.

По словам Морриса, Вашингтон не избегает риска конфликта с ядерной державой, поскольку считает, что в первую очередь пострадает именно Европа. Он утверждает, что подобный сценарий выгоден США, как это было с подрывом газопровода “Северный поток”. Журналист считает, что такая политика направлена на ослабление экономических позиций Евросоюза и усиление влияния доллара на мировом рынке.

Моррис также подчеркивает, что действия США, нацеленные на подрыв европейской экономики, вызывают серьёзные опасения и могут привести к глобальным последствиям. Причем они коснутся не только европейского континента, но и самих Соединенных Штатов.