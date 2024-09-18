Морские пехотинцы 810-й бригады Черноморского флота провели успешную операцию против диверсантов в Курской области. По информации силовых структур, украинская диверсионная группа была ликвидирована, а один из её участников взят в плен.

Засада была тщательно подготовлена, что позволило неожиданно атаковать противника. Итогом стала полная нейтрализация украинской группы, что укрепило позиции российской стороны в регионе. Этот бой лишь часть более широкой серии операций, направленных на предотвращение проникновения диверсантов на территорию России.

Ранее сообщалось, что российские десантники также добились успеха, уничтожив мотовездеход с экипажем, БМП и западный бронеавтомобиль в том же районе.

Операции на этом участке фронта продолжаются: части ВСУ оказались в сложной ситуации, находясь в окружении, что значительно ограничивает их возможности для маневра и отступления.