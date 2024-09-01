Операторы FPV-дронов ульяновских десантников успешно поразили два украинских пункта управления беспилотниками и склад с боеприпасами в зоне спецоперации. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ. По данным ведомства, операция была проведена на правом берегу Днепра в Херсонской области.

Военнослужащие разведывательного батальона отдельного гвардейского соединения ВДВ за последние несколько дней нанесли точные удары по ряду военных объектов ВСУ. В ходе этих операций были уничтожены передатчик системы спутниковой связи и личный состав противника. В Минобороны отметили, что на FPV-дроны в зависимости от задачи устанавливаются различные типы снарядов, что позволяет эффективно поражать цели.

Ранее российский вертолет Ми-28НМ нанес удар по скоплению украинских подразделений и техники в приграничном районе Курской области. После успешного выполнения задачи пилоты вернулись на базу. Разведка доложила, что личный состав и бронированная техника ВСУ были уничтожены.

Кроме того, на Купянском направлении бойцы 1-й гвардейской танковой армии группировки «Запад» при помощи FPV-дронов уничтожили 12 гексакоптеров «Баба-яга», которые использовались украинскими войсками. Российские военные объявили охоту на эти сельскохозяйственные дроны, как отметил командир группы с позывным Контора.

Эти операции демонстрируют высокую эффективность использования FPV-дронов в ходе спецопераций, что позволяет наносить точные удары по критическим объектам противника и минимизировать потери среди личного состава.