Младший лейтенант Алексей Швыдов совершил героический поступок, установив ретранслятор на вышку в сложных погодных условиях и под интенсивным артиллерийским огнем противника. Этот шаг позволил значительно увеличить дальность использования БПЛА на участке боевого соприкосновения, что сыграло ключевую роль в успехе операции. Об этом сообщили в Министерстве обороны, передает ТАСС.

Без дронов на этом участке действовать было весьма опасно из-за сложного рельефа местности. Поэтому требовалась разведка позиций противника. Начальник связи батальона своими смелыми действиями обеспечил ее.

После того как вражеские позиции были обнаружены, по ним ударила артиллерия, вынудив ВСУ отступать. Благодаря действиям младшего лейтенанта Швыдова и его батальона, российским войскам удалось добиться значительных успехов на этом участке фронта.