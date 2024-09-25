Российский дрон-камикадзе «Ланцет» успешно атаковал бронетранспортер ВСУ, который пытался укрыться в лесопосадке на приграничной территории Курской области. Минобороны РФ опубликовало кадры, на которых бронемашина взлетает на воздух после точного попадания барражирующим боеприпасом.

По информации военного ведомства, вражескую боевую машину обнаружило разведывательное подразделение группировки войск «Север», которое использовало средства воздушной разведки. Полученные данные привели к принятию решения о незамедлительном уничтожении цели.

Это не первый случай успешного применения дрона «Ланцет» в ходе текущих боевых действий. Ранее военнослужащие Северного флота группировки «Днепр» использовали этот беспилотник для уничтожения артиллерийского орудия ВСУ на Каховском направлении. Тогда расчёт беспилотника зафиксировал уничтожение как самого орудия, так и личного состава противника.

Также “Ланцеты” ранее неоднократно уничтожали танки и БМП, зенитно-ракетные комплексы и даже истребители ВВС Украины на аэродромах.