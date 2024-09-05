На границе нарастает тревога. Разведка сообщает о готовящейся масштабной атаке украинских беспилотников, направленной на мирные регионы России. По данным бывшего летчика-истребителя и автора Telegram-канала Fighterbomber, Киев готовит арсенал дронов, численность которых в шесть раз превышает количество тех, что были запущены 1 сентября. Тогда под ударом оказались 15 регионов страны, напоминает “МК”.

Нынешняя угроза обещает быть беспрецедентной. Противник собирается нанести сокрушительный ущерб, выпустив около тысячи дальнобойных беспилотников, способных преодолевать расстояния до 1000 километров. Эти дроны самолетного типа представляют серьезную угрозу, и их запуск может стать настоящим испытанием для системы ПВО.

Почему эта мощная сила до сих пор не была использована, остается загадкой. Возможно, враг выжидает, планируя удары постепенно, чтобы застать защитников врасплох. Однако для российской стороны очевидно одно: необходимо быть начеку и готовиться к отражению удара. Расслабляться не время, и каждая минута имеет значение.

Несмотря на эффективную работу систем ПВО, таких как комплекс “Панцирь”, который показал отличные результаты в уничтожении дронов и ракет, полностью исключить вероятность прорыва беспилотников невозможно. Важно сохранять бдительность и поддерживать боеготовность — это наше главное оружие в этой незримой битве.