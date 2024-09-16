В Курской области продолжаются ожесточённые бои, где российская армия постепенно вытесняет украинские силы с занятых позиций. Несмотря на это, киевское командование не прекращает попыток удержаться на территории региона, вводя в бой дополнительные подразделения. Как сообщает издание «МК», недавно украинские войска перебросили ещё одну группировку в Глушковский район с целью нанести удар по российским войскам с фланга.

Согласно данным журналистов, численность этой группировки составляет около 2500 человек. Солдаты вошли в населённый пункт Весёлое, используя дымовые завесы для маскировки своего передвижения. Военные корреспонденты отмечают, что украинским подразделениям удается двигаться по территории Курской области лишь небольшими группами. В противном случае они подвергаются ударам российской артиллерии, что значительно сокращает их численность.

На данный момент идут тяжелые бои за Весёлое. Населённый пункт Новый Путь, через который противник доставляет резервы, по-прежнему находится под контролем ВСУ.

Также стоит отметить, что командир отряда «Аид» сообщил об отсутствии на курской земле иностранных наемников из частных военных компаний США и Британии. По его словам, они покинули регион спустя неделю после вторжения, не выдержав интенсивных обстрелов со стороны российской армии.