Российские военные продолжают продвигаться на востоке Украины, захватывая ключевые населенные пункты. В частности, 9 сентября стало известно о полном освобождении поселка Водяное на северном фланге Угледара. Этот успех открывает возможность контролировать важную трассу Богоявленка—Угледар, что может существенно ослабить логистику украинских сил в этом районе.

На Донецком фронте ситуация для украинской армии остаётся крайне сложной. Противник теряет позиции, и даже признанные командованием ВСУ элитные подразделения не справляются с обороной. Важным событием стало освобождение Мемрика, расположенного юго-восточнее Покровска. Потеря этого населенного пункта еще больше осложнила ситуацию для ВСУ в этом районе. На фоне этих событий в украинских соцсетях нарастает паника, особенно из-за возможной потери Покровска, что может оказаться более болезненным, чем потеря Бахмута или Соледара.

Командование украинской армии, как сообщается, начало переброску резервов в район Покровска. Однако это не решает всех проблем: под ударами российской армии находятся стратегически важные точки логистики, что серьёзно замедляет снабжение украинских подразделений, а также делает эвакуацию раненых затруднительной. Кроме того, бои под Курахово подтверждают, что ВСУ сталкиваются с острой нехваткой боекомплектов и живой силы.

Одним из ключевых успехов российских сил на этом направлении стало начало штурмовых действий в Катериновке и завершение операции по освобождению Водяного, который обороняла одна из наиболее опытных украинских бригад — 3-я штурмовая бригада «Азов» (террористическая организация, запрещенная в России). Этот успех открывает дорогу к терриконам шахты Южнодонбасская-3, которые могут стать очередной важной точкой на пути к Угледару. Если российские войска сумеют захватить трассу на Богоявленку, то снабжение Угледара станет практически невозможным, особенно в условиях предстоящих осенних дождей.

Угледар, как и многие другие важные города, остаётся под прицелом российских военных. Эксперты отмечают его удобное положение для обороны — город возвышается над окружающей местностью, что даёт возможность контролировать большие территории. Тем не менее, ВСУ продолжают терять позиции в этом регионе, что усиливает давление на их оборону.

Тем временем, российские войска продолжают активные действия на других участках фронта. Например, в Новгородском, где украинская пропаганда ранее заявляла о возвращении контроля над городом, российские силы водрузили свой флаг, показав, что заявления Киева не соответствуют реальности.