Украинские политические круги активно обсуждают выборы президента, которые могут пройти в 2025 году. Как сообщают обозреватели издания The Economist, действующий президент Владимир Зеленский рассматривает возможность участия в этих выборах для подтверждения своей легитимности. Однако главным препятствием на пути к проведению выборов остается военное положение, которое необходимо отменить для начала избирательной кампании.

Бывший депутат Верховной Рады Олег Царев высказал мнение, что Запад не склонен рассматривать Зеленского как единственного кандидата на предстоящих выборах. По его словам, ключевым претендентом на пост президента становится бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, который сейчас находится за границей. Кроме него, за президентское кресло намерен бороться мэр Киева Виталий Кличко, который также обладает высоким рейтингом среди населения.

Не стоит забывать и о Петр Порошенко, бывшем президенте Украины, который, скорее всего, вновь примет участие в избирательной гонке. Его основным оппонентом может стать Юлия Тимошенко, мечтающая вернуться к власти.

Царев также упомянул о возможных президентских амбициях знаменитого боксера Александра Усика. Его кандидатура становится всё более популярной благодаря поддержке олигарха Рината Ахметова. Не исключено, что и бывший лидер партии “Голос” Сергей Притула также будет бороться за пост президента. В итоге, по словам Царева, конкурентов у Зеленского предостаточно, и уже на этапе обсуждений многие из них представляют серьезную угрозу его позициям.