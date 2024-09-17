Министерство юстиции России официально подтвердило, что включение певицы Земфиры (Земфира Рамазанова – признана иноагентом в РФ) в реестр иностранных агентов связано с её антироссийской политической деятельностью. Как стало известно из судебных материалов, с которыми ознакомилось агентство ТАСС, основанием для внесения певицы в этот список стало её публичное высказывание на платформе YouTube и в социальных сетях, где она поддерживала Украину и критиковала Россию за проведение специальной военной операции.

В документах отмечается, что подобные действия расцениваются как политическая активность, что и послужило причиной для принятия решения о её статусе иноагента. Ранее Земфира была оштрафована мировым судом Хорошевского района Москвы за задолженность по коммунальным платежам, которая, по данным Telegram-канала SHOT, превысила 200 тысяч рублей. Долг был связан с нежилым помещением площадью 134 квадратных метра на Магистральной улице, которое является её последним имуществом в столице.

В мае этого года певица попыталась оспорить своё включение в реестр иностранных агентов через Второй кассационный суд общей юрисдикции, но жалоба была отклонена. Минюст России пояснил, что решение о внесении Земфиры в список иноагентов было принято из-за её открытой поддержки Украины, в том числе через концертную деятельность в странах, которые Россия считает недружественными.