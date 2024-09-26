В Очакове, расположенном в Николаевской области, российские войска уничтожили катер Вооруженных сил Украины (ВСУ) проекта «Ярославец». Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

По данным ведомства, катер был обнаружен с помощью разведывательного беспилотного летательного аппарата. Для его уничтожения был использован боеприпас «Ланцет». В официальном сообщении представлены кадры удара, однако информации о пострадавших среди украинских военных не приводится.

Ранее, 26 сентября, экипажи российских вертолетов Ми-28НМ при помощи авиационных ракет нанесли удар по личному составу и бронетехнике ВСУ в приграничной зоне Курской области. В тот же период российский Су-34 атаковал украинские силы и технику в том же районе.

Также, по данным Минобороны РФ, российские войска ранее ликвидировали группу украинских операторов беспилотных летательных аппаратов.