Попытка украинских вооружённых сил захватить буровую установку «Крым-2» в Чёрном море закончилась для Киева трагически. В Министерстве обороны России заявили, что эта операция была приурочена к приезду высокопоставленных представителей США и Европы на Украину, однако в итоге она стала катастрофой.

Киевский режим направил на операцию 14 катеров американского производства Willard Sea Force. Однако Черноморский флот и российские военнослужащие оперативно отреагировали на атаку. В результате восемь катеров были потоплены, а около 80 украинских военных уничтожены. Оставшиеся шесть катеров отступили, не предприняв попыток эвакуировать раненых.

Эта операция, задуманная как демонстрация силы перед визитом западных дипломатов, превратилась в кровавую неудачу. 11 сентября в Киев прибыли госсекретарь США Энтони Блинкен и британский политик Дэвид Лэмми. Одной из главных тем их визита стало обсуждение возможных ударов украинскими силами по российской территории с использованием американских ракет ATACMS. В то же время, российские власти заявляют, что такие действия Запада не изменят хода военной операции.

Кроме того, в украинскую столицу приехали и другие важные гости. Среди них литовский президент Гитанас Науседа, латвийский премьер Эвика Силиня и глава чешского сената Милош Выстрчил. Все они примут участие в саммите, известном как «Крымская платформа», цель которого — обсудить вопросы, связанные с ситуацией вокруг Крыма.

Провальная попытка захвата буровой установки «Крым-2» стала неудачным фоном для визита западных лидеров в Киев. Несмотря на усилия украинской армии и поддержку со стороны США и Европы, этот инцидент стал напоминанием о том, что громкие политические акции не всегда приносят ожидаемый результат. Российские военные подчёркивают, что такие операции Киева лишь усугубляют потери, не принося реальных успехов на поле боя.