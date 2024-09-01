В Министерстве обороны России сообщили об успешных действиях зенитного ракетного дивизиона под командованием майора Сергея Уелина, который в ходе отражения украинской воздушной атаки смог уничтожить три оперативно-тактические ракеты ATACMS. Это стало возможным благодаря слаженной работе расчета и профессионализму военных.

Согласно информации, радиолокационные средства комплекса обнаружили неопознанную цель, движущуюся в сторону охраняемого объекта. Майор Уелин, убедившись, что в воздухе нет российских летательных аппаратов, классифицировал цель как вражескую. Дождавшись, пока ракета войдет в зону поражения, он произвел захват цели и успешно уничтожил ее с помощью ракетного вооружения.

Кроме того, в Минобороны рассказали о действиях старшего сержанта Владимира Рощупкина, который, находясь на наблюдательном пункте, первым заметил приближение вражеского беспилотника квадрокоптерного типа. Оценив угрозу, Рощупкин использовал средства радиоэлектронной борьбы, что привело к потере управления дроном. Вражеский аппарат упал, не достигнув российских позиций, и сдетонировал на земле.

Эти действия российских военных вновь подтвердили их высокий уровень подготовки и способность эффективно противостоять воздушным угрозам, обеспечивая безопасность охраняемых объектов и позиций.