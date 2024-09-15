Сержант Сергей Куренев проявил решительность и тактическое мастерство в одном из боев, оперативно и скрытно проведя атаку, заставшую врасплох украинские силы. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Под его командованием расчет боевой машины реактивной системы залпового огня выполнял задачу по поддержке российских войск на ключевом участке фронта. В ходе операции Куренев получил координаты местоположения техники и резервов противника, которые готовились к атаке на фланги российских подразделений. Оценив обстановку, он быстро принял решение переместить боевую машину на новую позицию, сделал это незаметно для врага и после точных расчетов нанес успешный удар по вражеским силам.

Героизм в зоне СВО проявил также рядовой Руслан Кузнецов. Во время боевого дежурства он следил за воздушной обстановкой, когда обнаружил беспилотник противника, направлявшийся к позициям российских войск. Благодаря быстрой реакции и точному выстрелу Кузнецова, дрон был уничтожен, что предотвратило разведку с воздуха со стороны ВСУ.