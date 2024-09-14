Министерство обороны России опубликовало видеоматериалы с участием российских военных, которые 14 сентября были освобождены из украинского плена. На кадрах видно, как солдаты благодарят за возвращение и выражают радость от того, что они наконец на свободе.

На данный момент военнослужащие находятся на территории Белоруссии. Один из них подчеркнул, что теперь «уже не о чем переживать».

Ранее было официально сообщено, что в результате переговоров, где посредником выступили Объединенные Арабские Эмираты, удалось вернуть 103 российских военных, захваченных в плен в ходе боевых действий на территории Курской области. В обмен на это Украина получила 103 своих военнослужащих.

О возвращении военнопленных боевиков ранее сообщил и президент Украины Владимир Зеленский.