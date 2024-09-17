Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) «Иноходец» продолжает эффективно использоваться в боевых действиях в Курской области. На этот раз дрон успешно уничтожил украинскую реактивную систему залпового огня (РСЗО).

Как сообщает канал «Kotsnews», БПЛА обнаружил установку РСЗО южнее населенного пункта Новый Путь, где уже несколько дней пытаются наступать силы ВСУ. Украинские военные пытались спрятать систему в лесу, однако «Иноходец» прицельным ударом уничтожил боевую машину. В сообщении говорится, что поражённой установкой могла быть M270, хотя из-за нечеткого изображения точное подтверждение пока затруднено.

«Иноходец» — это разведывательно-ударный беспилотник, разработанный компанией «Кронштадт». Он обладает максимальной взлетной массой 1150 кг и может нести боевую нагрузку до 250 кг. Продолжительность его полета достигает 24 часов, что позволяет дрону оставаться вне досягаемости портативных зенитных ракетных комплексов противника.

Ранее эти БПЛА успешно использовались для борьбы с украинскими танками и слежения за морскими дронами в Черном море.