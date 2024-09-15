Черная кошка, решившая не перебегать дорогу перед кортежем президента Владимира Путина, сделала мудрый выбор, считает депутат Госдумы Виталий Милонов.

В интервью NEWS.ru он отметил, что животное не захотело брать на себя ответственность за возможные негативные последствия и суеверия, связанные с черными кошками. По словам Милонова, кошка словно осознала, что в случае чего её могли бы обвинить, хотя в России уже давно свободны от подобных предрассудков.

Депутат подчеркнул, что поведение кошки было продиктовано нежеланием участвовать в «мракобесии» и абсурдных рассуждениях о роли черных кошек. Животное показало свою мудрость, проявив больше благоразумия, чем участники всевозможных шоу экстрасенсов.

Этот случай привлек внимание после того, как 15 сентября журналист Павел Зарубин опубликовал видео, на котором видно, как кошка сначала решает пересечь дорогу, но, услышав приближающийся кортеж, замирает на месте. В итоге она резко разворачивается и убегает, оставляя ситуацию без суеверных домыслов.