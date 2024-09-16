Милан сохранил статус «преступной столицы» Италии

Опубликован рейтинг издания Sole 24 Ore по индексу итальянской преступности и столица Ломбардии по-прежнему лидирует. Источник: Milano Today.

Навряд ли миланцев радует подтверждение статуса их города, как «столицы» преступности Италии. В ежегодном рейтинге индекса преступности Sole 24 Ore подсчитываются заявления, поданные в итальянскую полицию и к карабинерам за последние 12 месяцев, что позволяет определить «наименее безопасные провинции». В ТОП-10 публикуемого изданием индекса преступности входят крупные города и туристические направления: на первом месте выделяется Милан, за ним следуют Рим и Флоренция.

Десятки тысяч преступлений за год

«На национальном уровне количество заявлений в Италии растет впервые с 2013 года, с ростом на 3,8% по сравнению с 2022 годом, при этом особенно увеличилось количество насильственных преступлений: убийств, избиений, травм и грабежей», – сообщает Daily Mail.

В Милане на каждые 100 тысяч горожан приходится более 7 тысяч сообщений о преступлениях. «В столице Ломбардии, уже много лет находящейся на вершине этого рейтинга, число заявлений выросло на 4,9% по сравнению с допандемическим периодом, с пиковыми уровнями краж и грабежей», – подчеркивает «Иль соле». «Город Мадоннины (статуя Девы Марии, Миланский собор) занимает третье место в Италии по сексуальному насилию и пятое по преступлениям, связанным с наркотиками».

«Видимо, есть определенные проблемы, но я не ощущаю себя председателем суда Готэм-сити. Имеется серьезная проблема с ресурсами: у полиции и карабинеров значительная нехватка кадров», – прокомментировал новый индекс преступности Фабио Ройя, председатель миланского суда.

В мегаполисах Италии поступает большое число жалоб в полицию: «30% -всех преступлений в стране в 2023-м было зарегистрировано в 14 крупнейших городах, причем только на Милан и Рим пришлось 15% заявлений от общего числа», подчеркивает «Иль соле». В отличие от крупных городских центров, провинциальные города Ористано, Потенца и Тревизо являются наиболее безопасными в Италии.

Преступность в Милане

Столица Ломбардии лидирует в рейтинге краж: в этом мегаполисе зарегистрировано 124 480 заявлений о кражах, что является самым высоким показателем во всей Италии. Чаще всего это воровство, мошеннические кражи, обворовывание припаркованных машин и магазинов, отмечает «Милано тудей». При этом Милан никогда не бывает ниже второй ступеньки индекса краж. За последний год зарегистрировано чуть более 9500 заявлений миланцев о кражах в домах.

Грабежи – еще одна очень болезненная проблема итальянского мегаполиса. В рассматриваемом рейтинге Милан занимает второе место с 4170 заявлениями за 12 месяцев, преобладают уличные ограбления (2700 эпизодов) и в коммерческих предприятиях (413 эпизодов). Количество жалоб на причинение ущерба также очень велико: 31 090 за год, причем Милан вновь «завоевывает» второе место.

Не менее пугающие данные по сексуальному насилию: за год было зарегистрировано 607 инцидентов, что делает Милан третьим городом Италии по числу преступления такого рода. В 24 эпизодах жертвами стали дети младше 14 лет.