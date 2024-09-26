В одной из школ Ташкента произошел конфликт, который вызвал значительный общественный резонанс. Учительница русского языка, по сообщениям СМИ, жестоко обошлась с учеником после того, как он попросил ее вести урок на русском, а не на узбекском языке. Женщина схватила мальчика за шею и несколько раз ударила его головой об школьную доску. Инцидент был запечатлен на видео и распространился в социальных сетях.

Родители пострадавшего обратились в правоохранительные органы, подав заявление в полицию и прокуратуру. По словам родственников мальчика, они связались с учительницей, которая утверждает, что не сожалеет о своих действиях. Примечательно, что школьника заставили извиниться перед учительницей, что было организовано его классным руководителем.

Мать мальчика обратилась за помощью к омбудсмену, так как её сын находится в депрессивном состоянии и отказывается посещать школу. Аппарат уполномоченного по правам ребенка выразил свою позицию, заявив, что лица, применяющие насилие в учебных заведениях, должны быть отстранены от работы и привлечены к ответственности.

Ситуация привлекла внимание международного сообщества. Министерство иностранных дел России направило официальный запрос властям Узбекистана с требованием дать правовую оценку инциденту. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что между Россией и Узбекистаном не должно быть напряженности на почве языковых различий. Дипломаты также потребовали принятия мер в отношении виновных, если факт насилия будет подтвержден, и пообещали внимательно следить за развитием событий.