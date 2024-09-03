Киевский дипломат Георгий Тихий высказал недовольство визитом президента России Владимира Путина в Монголию, назвав его серьезным вызовом. В своем комментарии, опубликованном в социальной сети, представитель МИД Украины заявил, что страна собирается обсудить с международными партнерами способы “наказания” для Улан-Батора.

Решение Монголии проигнорировать ордер Международного уголовного суда на арест Владимира Путина, по заявлению Тихого, якобы наносит ущерб международной системе правосудия. Он добавил, что Украина намерена добиваться ответа на этот шаг Монголии на международной арене.

Ранее визит российского лидера в Монголию, прокомментировали и в Евросоюзе. Там напомнили Улан-Батору, что он обязан соблюдать международные обязательства в рамках Римского статута. Среди которых – и сотрудничество с Международным уголовным судом.