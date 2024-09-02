В России жители Якутии, Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов чаще других получают одобрение на микрозаймы. Согласно данным исследования, проведенного аналитиками сервиса онлайн-кредитования «Робот Займер», доля одобренных заявок в этих регионах превышает 80 процентов.

Так, в Якутии одобрение получают 86 процентов заявок на микрозаймы, в ЯНАО этот показатель составляет 85 процентов, а в ХМАО — 84 процента. Также высокий уровень одобрения зафиксирован в Алтайском крае и Республике Марий Эл, где он достигает 83 процентов. В крупных городах, таких как Санкт-Петербург, Москва, а также в Татарстане, этот показатель составляет 82 процента.

С другой стороны, жителям некоторых регионов России получить микрозайм оказывается сложнее. В Забайкальском крае только 72 процента заявок получают одобрение, в Амурской области и Республике Хакасия — по 73 процента. Также низкие показатели одобрения наблюдаются в Кабардино-Балкарии, Ингушетии, Карачаево-Черкессии, Дагестане и Курганской области, где одобрение получают около 74 процентов заявок.

Кроме того, согласно данным, опубликованным ранее газетой «Известия», в первой половине 2024 года в России значительно вырос средний размер запрашиваемых микрозаймов. За этот период показатель увеличился на 55 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и достиг 30,8 тысячи рублей. В течение последних 12 месяцев средний размер требуемых микрозаймов вырос на 10,9 тысячи рублей.

Эти данные отражают как региональные различия в доступности микрофинансовых услуг, так и общее увеличение спроса на такие кредиты. Различные факторы, такие как экономическая ситуация в регионе и уровень доверия микрофинансовых организаций, могут влиять на вероятность получения микрозайма.