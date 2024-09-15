Российские военные продолжают эффективно поражать позиции ВСУ, действуя в условиях специальной военной операции. Один из военнослужащих с позывным “Метис”, поделился с порталом “Лента.ру” особенностями боевой работы своего расчета.

Основной задачей подразделения является уничтожение опорных пунктов противника. Как он пояснил, цели находятся на расстоянии около 10 километров, и стрельба ведется с высокой точностью. Координация ведется с использованием корректировки, что позволяет сократить время на подготовку и сразу же приступить к выполнению задач.

По словам “Метиса”, как только появляется задача, расчет мгновенно выезжает на позицию для удара по врагу. Скорость и слаженность действий играют важную роль в боевых условиях, где каждая минута может повлиять на исход операции.

Ранее было отмечено, что российские подразделения радиоэлектронной борьбы успешно нейтрализуют попытки ВСУ использовать GPS-навигацию для наведения ракет. Это стало серьезным препятствием для применения Украиной ракет Storm Shadow, так как система наведения требует внешней поддержки от США.