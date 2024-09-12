В Конотопе Сумской области после мощных взрывов возникла серьезная проблема с подачей электричества. Причиной этому стали значительные повреждения энергетической инфраструктуры, сообщил мэр города Артем Семенихин на своем канале в Telegram.

Энергетические объекты пострадали настолько сильно, что нет никакой возможности точно сказать, когда появится свет и появится ли вообще. Кроме того, проблемы затронули и водоснабжение. Воду в ближайшее время будут давать по графикам.

Ночью 12 сентября украинские СМИ сообщали, что после взрывов в Конотопе полностью пропал свет, погружая город в темноту. При этом аналогичная ситуация произошла и в Херсоне, где вечером 11 сентября прогремели взрывы, уже в четвертый раз за сутки. Воздушная тревога в момент этих инцидентов объявлена не была, что еще больше добавило хаоса и тревоги среди местного населения..