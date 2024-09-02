В понедельник в Киеве произошел пожар на одном из предприятий после серии взрывов, о которых ранее сообщали украинские СМИ. Инцидент произошел на фоне воздушной тревоги, объявленной в городе утром того же дня.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о возгорании в Шевченковском районе. По его словам, огонь вспыхнул на территории одного из местных предприятий. Однако он не уточнил, какой именно объект пострадал в результате инцидента.

Эта ситуация вызвала обеспокоенность среди жителей района и в очередной раз подчеркнула напряженность в городе. Власти Киева продолжают следить за развитием событий и призывают граждан сохранять спокойствие и соблюдать меры предосторожности.

Ранее стало известно о целой серии взрывов в Киеве. Украинские власти объясняют их работой ПВО и сообщают о падении обломков.