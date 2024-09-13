Мэр Харькова Игорь Терехов обратился к жителям города с важным заявлением, подчеркнув, что каждый из них должен сам принять решение о том, оставаться в городе зимой или покинуть его. Вопрос об эвакуации стал актуальным на фоне событий в регионе.

По словам Терехова, он не намерен давать конкретных рекомендаций или советов относительно того, как поступить в данной ситуации. Он отметил, что решение — это личное дело каждого, и каждый житель Харькова должен самостоятельно оценить ситуацию и принять для себя правильное решение.

По словам мэра, сейчас в украинском мегаполисе проживают более 1,2 миллиона человек. Власти региона не собираются сдаваться и будут стараться обеспечить для них относительно комфортные условия.