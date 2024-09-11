В результате очередного обстрела Петровского района Донецка, который был произведен украинскими войсками, повреждения получило здание детского сада. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своём Telegram-канале. По его словам, пострадала кровля детского учреждения №94, расположенного на улице Серафимовича.

Обстрелы в этом районе не редкость. С начала дня, по информации представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации, украинские силы выпустили не менее шести снарядов калибра 155 миллиметров, соответствующего стандартам НАТО.

Петровский район — одна из самых удалённых частей Донецка, расположенная на западной его окраине. С 2014 года, после провозглашения независимости ДНР, этот район регулярно подвергается атакам со стороны украинских войск. Местные жители давно привыкли к частым обстрелам, которые стали для них повседневной реальностью, хотя их последствия каждый раз напоминают о хрупкости мирного существования.