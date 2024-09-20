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Бывший менеджер по работе с юридическими лицами одного из калининградских банков обвиняется в незаконном разглашении конфиденциальных данных клиентов. В двух инцидентах, произошедших в июне и октябре 2021 года, она передала личную информацию без согласия пострадавших.

Согласно следствию, 35-летняя женщина через мессенджеры передала знакомому кодовое слово, используемое для идентификации клиента в банковской системе, а также фотографии с персональными данными. В этих материалах содержались фамилии, имена, отчества, электронные адреса, номера телефонов и банковских счетов двух клиенток банка.

Расследование дела завершено, и материалы переданы в суд для дальнейшего рассмотрения по существу.