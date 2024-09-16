Экипаж российского танка Т-80БВ не раз был спасен от атак благодаря специальной конструкции для защиты верхней части машины, известной как «мангал». Об этом рассказал механик-водитель танка с позывным Родригес, сообщает ТАСС.

По его словам, во время одного из боевых эпизодов танк находился на расстоянии около 150 метров от противника, когда началась атака. Командир дал приказ развернуть машину и отступить. В процессе маневра танк подвергся атаке с использованием дронов и гранатометов. Родригес отметил, что если бы не было установленной защиты, снаряды сразу попали бы в броню, что привело бы к серьёзным повреждениям.

Он также поделился ещё одним эпизодом, когда «мангал» выдержал попадания сразу шести дронов, что позволило сохранить технику в рабочем состоянии. Командир танка, известный под позывным Кот, добавил, что для дополнительной безопасности они используют маскировку. Танк прячут под деревьями, что помогает скрыть его от дронов, обеспечивая дополнительную защиту.

Ранее сотрудник «Уралвагонзавода» рассказал, что аналогичная конструкция на другом танке смогла выдержать более ста попаданий дронов и ракет, что подтверждает её высокую эффективность.

В августе стало известно, что компания «Ростех» разработала специальную антенну для установки на «мангал». Это устройство предназначено для работы с радиостанциями в диапазоне частот от 30 до 520 мегагерц, что делает танк ещё более технологически защищённым.

Таким образом, инновационные решения в области защиты бронетехники продолжают играть ключевую роль в сохранении жизни экипажей и боеспособности техники на поле боя.