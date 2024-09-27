Государства, которые начинают рассуждать о превентивном ударе по России, должны понимать, что последствия могут быть катастрофическими в первую очередь для них. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выразил это предельно ясно в интервью ТАСС.

“Люди должны принимать в расчет только одно, в случае, например, использования тактического ядерного оружия Россией, применительно к отдельным государствам, которые такие высказывания себе позволяют, от них останется просто мокрое место. Да, пятая статья Вашингтонского договора может быть и сработает, но государства этого уже не будет. Так что они должны отдавать отчет себе в том, что говорят”, — отметил зампред Совбеза.

25 сентября состоялось заседание Совета безопасности России, посвящённое вопросам ядерного сдерживания. Президент РФ обсудил ключевые изменения в обновлённой доктрине страны. Обновлённая версия содержит более широкий список государств и союзов, на которые распространяется политика ядерного сдерживания. В неё также включены новые категории военных угроз, против которых предпринимаются меры для их нейтрализации.

Эти изменения подчёркивают решимость России защищать свои интересы и территориальную целостность.