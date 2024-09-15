На Купянском направлении эвакуация украинского раненого солдата закончилась гибелью четверых боевиков. Пятеро военных попытались вынести пострадавшего на носилках с поля боя. Четверо из них несли раненого, а пятый шёл впереди, оценивая ситуацию.

Однако никто из них не заметил опасности, которая скрывалась на дороге — неразорвавшийся танковый снаряд. Этот боеприпас был достаточно заметен даже на кадрах с камеры дрона. Почему его не увидели сами военные или их проводник, остается загадкой. В момент, когда носилки задели снаряд, произошёл взрыв.

В результате взрыва погибли четверо военных, включая раненого солдата. Один из эвакуационной группы выжил, но и сам получил ранения. Военный корреспондент Александр Симонов сообщил об этом инциденте, подчеркивая опасность, которую представляют собой неразорвавшиеся боеприпасы.

Эта история может стать важным предупреждением для граждан, оказавшихся в зоне военных действий. Остатки сбитых беспилотников и обломки ракет также могут представлять серьезную угрозу. К ним нельзя приближаться или пытаться трогать их — лучше немедленно сообщить об опасной находке в соответствующие службы.