Специалисты предупреждают, что высокий уровень сахара и холестерина в крови может привести к развитию множества серьёзных заболеваний, поэтому его важно контролировать. Эксперты отмечают, что повышаться уровень может не только от еды, но и от отсутствия каких-либо продуктов в рационе. Поэтому крайне важно пересмотреть пищевые привычки.

Прежде всего, стоит уменьшить потребление простых углеводов. Их лучше заменить сложными углеводами, которые содержатся в цельнозерновых продуктах, овощах и бобовых. Такие продукты помогают поддерживать уровень сахара на стабильном уровне. Кроме того, важно избегать пищи с высоким гликемическим индексом, которая резко поднимает сахар в крови.

Увеличение клетчатки в рационе также играет ключевую роль. Клетчатка замедляет процесс усвоения углеводов и помогает поддерживать равновесие сахара в организме. Богатые ею продукты нужно добавлять в салат или другие блюда.

Для общего здоровья и контроля сахара важно следить за своим весом, контролировать порции еды и пить достаточное количество воды. Не менее значимым фактором является полноценный сон, так как его нехватка может негативно сказаться на уровне сахара в крови.