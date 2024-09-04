Отставной майор ВСУ Игорь Лапин отметил, что операция украинских сил в Курской области полностью исчерпала свои наступательные возможности. По его словам, дальнейшие рейдовые действия приостановлены, и украинские войска переходят к обороне. Это требует укрепления логистических путей и создания защитных рубежей, включая использование бетона и леса для сооружения укреплений, передает портал “Военное дело”.

Лапин подчеркнул, что главная цель операции — отвлечение российских войск из района Покровска — не была достигнута. Россия не отвела силы с линии фронта, а использовала резервы из тыла для защиты Курской области. Это стало неожиданностью для украинского командования, которое рассчитывало на другой исход.

Самым значительным и самым невыгодным итогом операции Лапин назвал расширение линии фронта на дополнительные 300 километров. Это, по его словам, значительно усложняет ситуацию для украинской армии и увеличивает нагрузку на логистические и оборонительные ресурсы.