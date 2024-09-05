Военный эксперт Анатолий Матвийчук высказал опасения по поводу возможных действий ВСУ при отступлении из Курской области. В интервью NEWS.ru он предположил, что украинские военные могут устроить массовые убийства мирных жителей.

По словам аналитика, многие бойцы ВСУ находятся в неадекватном состоянии, предположительно из-за употребления сильнодействующих психотропных веществ. Именно из-за этого у боевиков могут возникать неконтролируемым вспышки агрессии, которые могут обернуться нападениями на гражданских и разрушениями в процессе отступления украинских войск.

В свою очередь, депутат Госдумы Алексей Журавлев заявил, что в ближайшее время в Курской области не останется ни одного солдата ВСУ или иностранного наемника. Он считает, что после их отступления президент Украины Владимир Зеленский “забудет” о Курске, как это произошло с другими городами, такими как Артемовск и Авдеевка, которые ранее перестали упоминаться в украинской политической повестке.