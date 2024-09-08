Американское издание Bloomberg прогнозирует, что украинские войска могут покинуть Курскую область, если российские силы начнут масштабное контрнаступление. Отставной полковник Анатолий Матвийчук, комментируя эту ситуацию в беседе с «МК», выразил уверенность в скором начале активных боевых действий и рассказал о возможных последствиях для противника.

Операции в Курской области продолжаются уже больше месяца, и западные эксперты начали задаваться вопросом: каковы цели Украины в этом регионе? Возникают опасения, что Киев рискует утратить позиции, если российские войска усилят натиск. Министерство обороны России уже сообщило о значительных потерях ВСУ в этом направлении. За одни сутки было уничтожено 510 украинских солдат, а общие потери украинской армии в Курской области превысили 11 тысяч человек.

Генеральный майор Апти Алаудинов отметил, что ВСУ не могут поддерживать стабильные поставки техники в этот регион, что усиливает нестабильность ситуации для украинских войск. Военный эксперт Александр Сладков также указывает на растущую неопределенность среди украинских солдат, а офицер ВСУ Николай Мельник подтвердил, что их силы фактически перешли в оборону.

Полковник Матвийчук уверен, что наступление российских войск неизбежно. Он подчеркнул важность Курской области для России, отметив, что Генеральный штаб не станет раскрывать планы заранее, а контрнаступление произойдет неожиданно для противника.

В случае неудачи украинских войск, последствия будут катастрофическими. По словам Матвийчука, это приведет к полному разгрому украинских сил не только в Курской области, но и в Донбассе. Он выразил уверенность, что российские войска настроены на окончательную победу и вынуждение киевского руководства к капитуляции.

Таким образом, ситуация в Курской области остаётся крайне напряжённой, и в ближайшее время может произойти решающее событие, которое изменит ход военных действий.