В Великобритании произошел случай, который шокировал как семью, так и врачей. У трехлетней девочки внезапно изменился цвет глаз, что сначала не вызвало особого беспокойства у ее матери. Однако вскоре выяснилось, что за этим внешне безобидным симптомом скрывалась опасная болезнь — рак.

Всё началось во время отдыха, когда мать девочки заметила, что радужка одного из глаз изменила цвет, а белки глаз покраснели. На первый взгляд это выглядело как раздражение от химикатов в бассейне, куда ребенок часто нырял. Ожидая, что это временное явление, мать не сразу забила тревогу. Но через несколько дней ситуация не улучшилась, более того, она заметила в глазах странное белое свечение.

Это стало поводом для немедленного визита к врачу. Специалисты провели обследование и поставили девочке диагноз — ретинобластома, редкий вид рака, который поражает глаза и чаще всего встречается у детей младшего возраста. Диагноз был страшным, но точным: болезнь уже развилась настолько, что один глаз пришлось удалить.

После операции начался курс химиотерапии. Несмотря на тяжёлое лечение, девочке удалось достичь ремиссии, и на данный момент её состояние стабилизировалось. Этот случай стал напоминанием для многих родителей о важности своевременного обращения за медицинской помощью при любых изменениях в здоровье детей.