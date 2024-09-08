В поселке Афипский Краснодарского края 7 сентября произошел масштабный конфликт, в который оказались вовлечены десятки людей. По разным данным, в драке участвовало от 40 до 60 человек. По сообщениям районной администрации, причиной потасовки стала ссора на бытовой почве – якобы конфликт разгорелся из-за девушки.

Инцидент произошел у Дома культуры в Северском районе. Местные жители рассказали, что накануне на этом же месте группа неизвестных избила молодого человека и девушку. Это событие послужило причиной назначенной «стрелки», на которую пришли сразу несколько десятков человек. Конфликт развивался быстро, и вскоре на месте происшествия началась массовая драка. Очевидцы даже слышали выстрелы, однако информации о серьезных пострадавших не поступало.

Сотрудники полиции и Росгвардии оперативно прибыли на место и зафиксировали участников конфликта. На следующий день полиция планировала допросить активных участников потасовки и принять процессуальные решения. Несмотря на масштаб драки и вызванные ею неудобства, в больницы никто из участников не обратился, и в полицию не поступило официальных заявлений от пострадавших.

Пресс-служба прокуратуры Краснодарского края сообщила, что возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору». В случае обвинения виновные могут получить до семи лет лишения свободы. Прокуратура взяла ход расследования на контроль, чтобы обеспечить справедливое разбирательство.

Сами местные жители также поделились впечатлениями об инциденте. Telegram-каналы передают, что из-за массовой драки движение по дороге рядом с местом происшествия было перекрыто, из-за чего образовалась большая пробка. Однако к ночи все участники конфликта разошлись по домам, и ситуация постепенно вернулась в нормальное русло.

Это событие вызвало значительный общественный резонанс в поселке, так как подобные инциденты здесь происходят редко.