Заявления бывшего полковника СБУ и военного эксперта Олега Старикова проливают свет на недавние массовые атаки беспилотников в Брянской области. По его словам, для проведения этих операций потребовались значительные усилия и стратегическое планирование.

Стариков отметил, что успех удара по одному из российских городов объясняется тем, что некоторые атаки носили отвлекающий характер. Он пояснил: “Вы, возможно, зададитесь вопросом, как носители преодолели такое расстояние и достигли целей. Оказывается, операция была, вероятно, спланирована так, что использовались как отвлекающие удары, так и прямые. Отвлекающие предназначались для систем ПВО и включали массовое количество дронов”.

Кроме того, эксперт подчеркнул, что беспилотники, способные преодолевать большие дистанции, нуждаются в навигационной поддержке. “Они должны быть к чему-то привязаны”, отметил Стариков, указывая на возможное участие космических сил США в этой роли.

Эти заявления помогают понять тактику, используемую при планировании атак. Комбинация прямых ударов и отвлекающих манёвров, подкреплённых технической поддержкой, свидетельствует о сложном характере текущих военных действий.

В свете этих событий становится ясно, насколько современные технологии и координация действий влияют на развитие ситуации. Информация, предоставленная Стариковым, вызывает множество вопросов и подчёркивает необходимость внимательного анализа происходящего.