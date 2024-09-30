Изобретатель и бизнесмен из США Илон Маск предсказал грандиозные сражения с участием БПЛА в самом ближайшем будущем. В своей социальной сети X (заблокирована в РФ) он отметил, что подобные битвы будут поражать человеческое воображение.

Так предприниматель прокомментировал публикацию, в которой упоминалось о производственных возможностях дронов в разных странах. Было отмечено, что США способны выпускать ежегодно около 20 000 таких аппаратов. Китаю же для производства такого же количества беспилотников достаточно одного дня.

Ранее Китай попал в Книгу рекордов Гиннесса, организовав шоу с участием 7598 БПЛА. 3 сентября команда специалистов подняла в небо тысячи аппаратов, создав самое крупное изображение из дронов, когда-либо зафиксированное на мероприятиях такого масштаба.