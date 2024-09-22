Эльман Пашаев, получивший широкую известность после судебного процесса над актером Михаилом Ефремовым, до своего ареста служил в зоне специальной военной операции, исполняя обязанности командира экипажа танка Т-80. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Пашаев заключил контракт с Министерством обороны России в феврале этого года и начал службу в 95-м стрелковом полку. Позже его перевели в пятую бригаду где Пашаев установил хорошие отношения с командованием части, предлагая юридическую поддержку. При этом сослуживцы экс-адвоката ни разу не видели его в ходе боевых действий и во время работы с техникой.

18 сентября суд принял решение арестовать Пашаева. По постановлению судьи Максима Иванова он будет находиться под стражей до 15 ноября. Следственный комитет России возбудил против него уголовное дело по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. Ранее Пашаев защищал такие известные фигуры, как актёр Михаил Ефремов и блогер Алексей Блиновский. По предварительным данным, Пашаева обвиняют в попытке избавить семью Блиновской от уголовного преследования за 45 миллионов рублей.