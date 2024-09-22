К Новому году цены на зарубежные туры увеличатся как минимум на 30%. Об этом сообщил Telegram-канал Mash, отметив, что подорожание коснется популярных направлений, таких как Египет, Таиланд и Мальдивы.

Так, стоимость недельного тура на Мальдивы на двоих с 18 декабря составит 336 тысяч рублей, но ближе к Новому году цена может подняться до 490 тысяч. В четырехзвездочном отеле на Пхукете с 17 декабря можно будет отдохнуть по цене от 250 тысяч рублей за двоих на пять ночей. Однако уже к концу месяца цена того же тура возрастет до 427 тысяч. .

Самым бюджетным направлением остается Египет. До 20 декабря восьмидневный тур на двоих обойдется от 171 тысячи рублей, а после этой даты цены повысятся до 202 тысяч за те же условия.

Эксперты подчеркнули, что текущие цены уже подвержены росту, и к Новому году они будут только увеличиваться. Ранее сообщалось, что Турция стала лидером по числу туристических поездок россиян летом 2024 года. На неё пришлось почти половина всех визитов. В тройку популярных направлений вошли также Китай и Египет, а Таиланд за этот период нарастил приток российских туристов на 63%.