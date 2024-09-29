Российская певица Mia Boyka значительно снизила свои гонорары за корпоративные выступления после недавнего скандала с маленькой девочкой на одном из концертов в Надыме. Как сообщает Mash, стоимость её выступлений упала с 5 до 2,2 миллиона рублей, что стало прямым следствием негативной реакции общественности на инцидент.

Скандал разгорелся после того, как восьмилетняя девочка в маске появилась на сцене, и певица позволила себе пошутить над её внешним видом. Этот случай вызвал волну критики в соцсетях, а Mia Boyka потеряла значительную часть дохода. По словам источников, это недоразумение “обошлось” артистке в половину её привычного заработка.

Теперь за новую, более низкую цену организаторы концертов получают не только саму певицу, но и целую команду, состоящую из 16 человек. В стоимость входят услуги менеджера, парковка, а также усиленные меры безопасности. Охрана Mia Boyka включает как минимум четырёх человек в гримёрной и восемь охранников на сцене, чтобы гарантировать порядок и защиту от любых неприятных ситуаций.

Скандальный инцидент произошел, когда девочка, потерявшаяся в толпе, была выведена на сцену, и пока искали её родителей, Mia Boyka решила пошутить над её маской. Это вызвало резкую реакцию в интернете, что сильно ударило по репутации певицы, вынудив её пересмотреть стоимость своих услуг.